Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении местного жителя. Его судили за убийство, которое произошло в деревне Золотково 1 ноября 2022 года. Свою вину мужчина

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении местного жителя. Его судили за убийство, которое произошло в деревне Золотково 1 ноября 2022 года. Свою вину мужчина не признал, придумал отмазку. Надеясь смягчить наказание, фигурант потребовал организовать ему суд присяжных. Обвиняемый 1975 года рождения проживал в квартире вместе с пожилой сожительницей умершего отца. Как сообщает источник