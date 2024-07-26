ДТП с мусоровозом случилось в Камешковском районе неподалеку от деревни Пенкино. На 29 км автодороги Р-132 (восточное соединение с М-7) грузовик с отходами вылетел в кювет и перевернулся. Как

ДТП с мусоровозом случилось в Камешковском районе неподалеку от деревни Пенкино. На 29 км автодороги Р-132 (восточное соединение с М-7) грузовик с отходами вылетел в кювет и перевернулся. Как сообщили в ГАИ, авария произошла 24 июля в 16:10. 41-летний водитель автомобиля МАЗ не справился с управлением и врезался в боковое ограждение дороги, а дальше съехал в