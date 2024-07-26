В Муроме завершили реконструкцию площади Труда Ей вернули исторический вид. Работы велись на...

В Муроме завершили реконструкцию площади ТрудаЕй вернули исторический вид. Работы велись на площади около двух лет, - сообщают наши коллеги из "Муромского Меридиана".Монумент с колосьями создавали год. Старый проржавел и находился в аварийном состоянии. Фонтан также был разрушен несколько десятилетий. В зоне отдыха уже появились новые элементы. Тропинки вымостили тротуарной плиткой, установили парковое освещение, высадили новые кустарники и цветы.Кроме того, администрация округа провела ремонтные работы возле автовокзала, гостиницы и картонного завода.