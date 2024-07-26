Сообщение об утонувшем поступило спасателям 25 июля. Очевидцы сообщили, что мужчина погиб в пруду, не предназначенном для купания, в селе Бабаево. Как рассказали в МЧС, тело выловили

Сообщение об утонувшем поступило спасателям 25 июля. Очевидцы сообщили, что мужчина погиб в пруду, не предназначенном для купания, в селе Бабаево. Как рассказали в МЧС, тело выловили муниципальные спасатели. Личность погибшего и обстоятельства трагедии устанавливаются. Мужчина стал 32 утонувшим в регионе с начала купального сезона, среди жертв водной стихии – двое детей. Сотрудники тревожного ведомства