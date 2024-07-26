В Суздале пройдет фестиваль народных традиций «Богатырская битва» В этом году во Владимирской...

В Суздале пройдет фестиваль народных традиций «Богатырская битва»В этом году во Владимирской области фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств состоится в рамках празднования 1000-летия Суздаля и станет одной из главных площадок для туристов. Пройдёт он под новым именем – «Богатырская битва».Фестиваль «Богатырская битва» пройдет на территории ГТК «Суздаль», начало мероприятия 17 августа 2024 года, в 12.00, сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Интересными будут показательные выступления команд по стронгмену, в неё войдут «подъём оси Аполлона», «метание кег», «арм оф арм», удержание автомобиля и многое другое. Также пройдут мастер-классы по выполнению нормативов ВФСК ГТО.Культурная программа включает выступления народных коллективов, тематические выставки и многое другое. Фестиваль пройдёт в нашем регионе уже в восьмой раз, и всегда он становится настоящим событием для всех поклонников спорта и здорового образа жизни.В 2023 году участие в фестивале приняли более 400 спортсменов.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области