Камила Валиева отказалась от своего отца, которого не видела много лет.

Камила Валиева отказалась от своего отца, которого не видела много лет.Об отце фигуристки Камилы Валиевой практически ничего неизвестно. Он давно не живет с мамой девушки, да и сама спортсменка о нем никогда не упоминала.Но вдруг мужчина решил дать откровенное интервью о личной жизни дочери, которое отнюдь не порадовало спортсменку. Валерий Рамазанов рассказал, что всегда следит за успехами наследницы, горд за нее, а недавно виделся с ней и узнал о ее планах на ближайшее будущее. Таким образом, с легкой руки отца Валиевой об этих планах узнала и вся страна.Валерий не виделся с дочерью около 10 лет. Она уехала вместе с мамой в Москву, чтобы учиться в школе-интернате для спортсменов. У нее был настолько плотный график, что встречи с отцом в него не входили. В этом году девушка окончила школу и намерена поступить в МГИМО. Сейчас Рамазанов вернулся на родину из долгой командировки, так что видеться с дочерью планирует чаще.Папа Валиевой рассказал, что именно от него дочь взяла силу, волю и терпение. С самого детства она привыкла трудиться, а "это наследственное", добавил Валерий. Обсудил с журналистами отец спортсменки и недавний допинговый скандал. Он оказался расстроен тем, что не смог быть рядом с девочкой и поддержать ее.Камила не оставила заявление мужчины без внимания. Хотя обычно она редко комментирует частные моменты биографии, здесь она не преминула морально плюнуть в родного отца после таких откровений о ее личной жизни. Валиева заявила о своей исключительной любви к матери и добавила, что только она является ее настоящей семьей. В Сети сделали вывод, что таким образом девушка отказалась от своего отца публично.