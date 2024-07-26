Владимирцев приглашают провести «Семейные выходные» по-особенному
Во Владимирской области...
Владимирцев приглашают провести «Семейные выходные» по-особенному
Во Владимирской области продолжается жаркое лето регионального марафона «Семейные выходные». Жителей и гостей 33-го региона приглашают неплохо провести время, ближе познакомиться с соседними районами, окунуться в их самобытность, встретить новых друзей, получить незабываемые впечатления, посетив праздники, ярмарки, фестивали.
До конца лета можно посетить следующие интересные мероприятия:
– с 25 по 27 июля в Вязниках пройдёт 51 Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни;
– 3 августа в деревне Суслово Камешковского района состоится Праздник ухи на Клязьме;
– с 9 по 11 августа в Суздале будет организовано празднование 1000-летнего юбилея города-музея;
– 17 августа в селе Клязьминский Городок Ковровского района отметят День основания великого града Стародуба;
– 24 августа в селе Драчево Селивановского района проведут «Фестиваль окрошки», а в деревне Семеновка Гусь-Хрустального района – Праздник русского напитка;
– с 31 августа по 1 сентября в ДК имени Ленина в Коврове будет открыта экспозиция «Живая история. Ковров оружейный».
Фото: Правительство Владимирской области