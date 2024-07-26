Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил главную базу Черноморского флота России.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил главную базу Черноморского флота России. Он посмотрел, как служат наши земляки и передал морякам помощь от региона.Как отметил чиновник, существуют сферы, по которым промышленность Владимирской области может поддержать Черноморский флот, увеличить его боевой потенциал и безопасность. Регион уже ведёт активную работу в данном направлении.Сегодня на кораблях Черноморского флота служат немало наших земляков. Командование отмечает героизм владимирских срочников и контрактников, которые с честью выполняют воинский долг в непростых боевых условиях.«По соображениям безопасности на СВО не могу опубликовать часть материалов, но, поверьте, наши моряки – гордость Российского флота. Согласовали с командованием действия по набору матросов-контрактников на наши именные корабли. Совместная служба с земляками имеет много преимуществ», - написал в своём Александр Авдеев.