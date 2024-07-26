Перед судом предстанут 56-летний житель Владимира и 35-летний уроженец Дагестана.

Перед судом предстанут 56-летний житель Владимира и 35-летний уроженец Дагестана. Мужчин обвиняют в грабеже в составе группы лиц по предварительному сговору. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл в июле прошлого года в одном из садовых товариществ областной столицы. Правоохранители установили, что фигуранты были пьяны и решили похитить у знакомого деньги. Они затеяли ссору с потерпевшим, побили его и потребовали перечислить средства на их банковскую карту. Напуганная жертва перевела мужчинам 26 тыс. рублей.В настоящий момент уголовное дело передано в суд. Фигурантам грозит до 7 лет заключения.