Этим летом Владимир пользуется популярностью у режиссеров. Очередные съемки пройдут на улице Княгининской в понедельник, 29 июля. Из-за этого там временно перекроют небольшой участок дороги,

Этим летом Владимир пользуется популярностью у режиссеров. Очередные съемки пройдут на улице Княгининской в понедельник, 29 июля. Из-за этого там временно перекроют небольшой участок дороги, сообщили в мэрии. Движение будет перекрыто от Никитской церкви до дома 11 на одноименной улице с 8:00 до 16:30. Объехать этот участок можно по Лыбедской магистрали и Октябрьскому проспекту. Мы