По подозрению в краже средств с банковского счёта правоохранители задержали 33-летнюю безработную жительницу Владимира.

По подозрению в краже средств с банковского счёта правоохранители задержали 33-летнюю безработную жительницу Владимира. Об этом рассказала УМВД России по региону.Было установлено, что потерпевший дал гражданке свою карту, назвал пин-код и попросил сходить за выпивкой и закуской в магазин. Однако дама не вернулась, а сняла 14 тыс. рублей и скрылась.В настоящий момент в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сама фигурантка находится под подпиской о невыезде.