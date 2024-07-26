Об этом рассказали в ГТРК «Владимир».

Во Владимирской области начали строить новую поликлинику, где будут прикреплены 15 тысяч человек. Об этом рассказали в ГТРК «Владимир».Как рассказала Светлана Муравьева, главврач Собинской районной больницы, площадь здания составит около 490 квадратных метров на трех этажах, где будет размещена поликлиника. Бует акцент на создании удобств для людей с ограниченной подвижностью и внедрении эффективных технологий, чтобы обеспечить высококачественную медицинскую помощь населению.Строительство планируется окончить к лету 2025 года. Лицензию на медицинскую деятельность руководство должно получить во второй половине года.