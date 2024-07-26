Об этом рассказали в ГТРК «Владимир».
Во Владимирской области начали строить новую поликлинику, где будут прикреплены 15 тысяч человек. Об этом рассказали в ГТРК «Владимир».
Как рассказала Светлана Муравьева, главврач Собинской районной больницы, площадь здания составит около 490 квадратных метров на трех этажах, где будет размещена поликлиника. Бует акцент на создании удобств для людей с ограниченной подвижностью и внедрении эффективных технологий, чтобы обеспечить высококачественную медицинскую помощь населению.
Строительство планируется окончить к лету 2025 года. Лицензию на медицинскую деятельность руководство должно получить во второй половине года.