Во Владимирской области продолжается масштабная программа капитального ремонта многоквартирных...

Во Владимирской области продолжается масштабная программа капитального ремонта многоквартирных домовКак сообщают в региональном Фонде капитального ремонта, работы уже выполнены в 94-х многоквартирных домах, а это больше половины от запланированного количества.В 14-ти домах в разных территориях идет замена лифтов, в 63-х - ремонтируются крыши, в 6-ти - фасады, в 4-х ведутся работы по ремонту и замене инженерных систем.