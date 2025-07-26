Житель Собинки, страдающий онкологическим заболеванием, через суд добился компенсации за покупку жизненно необходимого препарата, который ему по закону должны были выдать бесплатно. Об

Житель Собинки, страдающий онкологическим заболеванием, через суд добился компенсации за покупку жизненно необходимого препарата, который ему по закону должны были выдать бесплатно. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области. Мужчина, имеющий инвалидность II группы, обратился в надзорное ведомство после того, как несколько раз не смог получить положенное лекарство в аптеке. Врач оформил рецепты, однако препарат