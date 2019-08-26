Оба турнира объединили больше 100 команд практически из всех уголков Владимирской области

Оба турнира объединили больше 100 команд практически из всех уголков Владимирской области25 августа на площадке перед зданием Белого дома прошел региональный чемпионат по баскетболу среди мужских и женских команд в зачёт областной Спартакиады, а также первенства региона по баскетболу. Соревнования собрали 400 участников.Оба турнира объединили больше 100 команд практически из всех уголков регоина. Баскетболисты соревновались в течение всего дня на десяти площадках.От администрации Владимирской области с масштабным спортивным событием всех его участников поздравил зам директора департамента по физической культуре и спорту Анатолий Воронков.Лучшей мужской командой регионального чемпионата в зачёт Спартакиады стала команда из областной столицы. Второе и третье места завоевали баскетболисты из Кольчугинского района и Мурома соответственно.У женщин победу одержали владимирские участницы. Серебряные награды достались спортсменкам из Александровского района, бронзовые – баскетболисткам из Гусь-Хрустального.