Актриса Елена Корикова опубликовала на своей личной странице в Instagram новый пост. Под ним она сделала шокирующее заявление.

Актриса Елена Корикова опубликовала на своей личной странице в Instagram новый пост. Под ним она сделала шокирующее заявление.На фото артистка позирует в полосатой тельняшке с длинным рукавом. Она рассказала, что накануне, во время прогулки, поймала себя на необычной мысли.Как оказалось, Елена работала с 17 лет, сыграла столько разных героинь: положительных и отрицательных, молодых и возрастных. И только сейчас она, наконец, может быть собой. Такой, какая она есть.У нее появились время и возможность путешествовать, обустраивать свои квартиры и дома. В общем, теперь Корикова может заняться в полную силу тем, на что раньше у нее не хватало ресурсов."Одним словом – такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой! Спасибо Богу за все!", – в сердцах подписала пост актриса.Один из поклонников отметил, что Елене для полного счастья нужен еще хороший, любящий мужчина. Артистка ответила на это, что так и передаст своему мужу.Конечно, это крайне удивило пользователей Сети. Ведь никаких известий о замужестве Кориковой не появлялось. Тем не менее, внимательные фанаты обратили внимание, что на правой руке звезды недавно появилось обручальное кольцо. Они пришли к выводу, что Елена тайно вышла замуж.