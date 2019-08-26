На прошедших в Абхазии 25 августа президентских выборах ни один из кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов для избрания в первом туре

На прошедших в Абхазии 25 августа президентских выборах ни один из кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов для избрания в первом туре, сообщил "Интерфаксу" глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Тамаз Гогия. В течение дня ЦИК намерен выступить с официальным заявлением об участниках второго тура выборов.Между тем, спикер народного собрания Абхазии Валерий Кварчия сообщил РИА Новости, что во второй тур прошли действующий глава государства Рауль Хаджимба (за него проголосовали 26,6% избирателей) и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (у него, по предварительным данным, 24,6% голосов)."Второй тур состоится 8 сентября", — уточнил Валерий Кварчия.Всего в выборах президента Абхазии приняли участие девять кандидатов. Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано, передает ТАСС. Наблюдали за мероприятием делегаты из России, Белоруссии, Китая, Венесуэлы, Никарагуа, Турции, а также Приднестровья, ДНР, ЛНР и НКР.