26 августа указом президента РФ Владимира Путина Александр Яковенко освобожден от обязанностей посла в Великобритании и Северной Ирландии.

26 августа указом президента РФ Владимира Путина Александр Яковенко освобожден от обязанностей посла в Великобритании и Северной Ирландии, передает "Интерфакс".Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин.Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что новым послом России в Великобритании может стать директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.Яковенко, занимавший должность посла в Великобритании и Северной Ирландии с января 2011 года, может быть назначен руководителем Дипломатической академии МИД России.