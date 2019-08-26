Проблемы с обслуживанием ипотеки наблюдаются во всех российских регионах, но в 44 они прогрессируют.

Наиболее высокая доля просрочек по ипотеке зафиксирована в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии, пишут "Известия" со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.Показатель продолжает расти в Адыгее, Ростовской области и Чечне – в этих регионах также будут востребованы ипотечные каникулы, полагают аналитики.Наибольшую популярность отсрочка по ипотеке приобретет в регионах Северного Кавказа, где уровень зарплат ниже, чем в среднем по стране, а безработица высокая. К примеру, в Карачаево-Черкесии средняя зарплата составляет около 15 тысяч рублей, в то время как среднероссийская – около 48 тысяч, а безработица находится на уровне 11,8%, в среднем же по стране показатель составляет 11,8%.Ипотечные каникулы позволяют заемщику, оказавшемуся в трудном положении, сделать паузу в полгода без начисления штрафных санкций. Для оформления ипотечных каникул следует подтвердить факт потери работы или существенного сокращения дохода.Между тем, российские банки продолжают снижать ставки по ипотеке – "Ведомости" назвали это эпидемией. С начала августа ставки стали ниже в 18 из 20 крупнейших банков страны.