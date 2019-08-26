Архитекторы показали эскизные предложения по благоустройству набережной в Красноярске, сообщает ГТРК Красноярск. Проект предусматривает строительство смотровой площадки, новой пристани для речных трамваев, террасы с навесами, зеленых насаждений и велодорожек.

Архитекторы показали эскизные предложения по благоустройству набережной в Красноярске, сообщает ГТРК "Красноярск". Проект предусматривает строительство смотровой площадки, новой пристани для речных трамваев, террасы с навесами, зеленых насаждений и велодорожек. На этом же участке Абаканской протоки специалисты предлагают возвести водно-ландшафтный парк с плавучими островами на всей протяженности прогулочной зоны.В ближайшее время все эскизы будут рассмотрены на Градостроительном совете. После чего, если жители Красноярска проголосуют за благоустройство этих территорий, проекты будут реализованы.