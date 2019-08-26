Президент Украины Владимир Зеленский явно не в курсе, что на Западе возобладал тренд на налаживание отношений с Россией, отметил политический аналитик Владимир Скачко. В противном случае речь лидера Незалежной по случаю Дня независимости не была бы настолько русофобской и псевдоисторической, уверен эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский явно не в курсе, что на Западе возобладал тренд на налаживание отношений с Россией, отметил политический аналитик Владимир Скачко. В противном случае речь лидера Незалежной по случаю Дня независимости не была бы настолько русофобской и псевдоисторической, уверен эксперт.
Выступление Зеленского аналитик назвал "чудовищной
смесью панихиды с разухабистой свадьбой в Малиновке". Это свидетельствует
о том, что украинский лидер не понимает, что ситуация вокруг Незалежной и
отношение к ней в мире сильно изменилось, полагает Скачко.
"Украину хотят замирить, потому что она стала мешать
серьезным игрокам налаживать новый миропорядок. Ему (Зеленскому. – Прим. ред.)
просто, видимо, не спустили еще методичку, а ему периодически спускают", -
предположил эксперт.
День независимости Украины празднуется 24 августа. В этот
день в 1991 году республика провозгласила независимость от СССР. Традиционно в
Киеве проходит праздничный парад, но в этом году решил от него
отказаться, а сэкономленные деньги направить участникам так называемой
антитеррористической операции в Донбассе.
Выступая с речью по случаю празднования отметился
сомнительными заявлениями о "славного украинского прошлого". Так, к
истории Украины он отнес Крещение Руси, издание книги "Апостол" Ивана
Федорова и даже покорение космоса.
Дошло до того, что украинский лидер объявил о покорении
крепости Дюнкерк украинскими казаками во главе с Богданом Хмельницким. Речь
идет о событиях 1645 года. Якобы казаки пересекли Балтийское море и взяли
крепость. Но документальных подтверждений этому событию нет.