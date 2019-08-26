Президент Украины Владимир Зеленский явно не в курсе, что на Западе возобладал тренд на налаживание отношений с Россией, отметил политический аналитик Владимир Скачко. В противном случае речь лидера Незалежной по случаю Дня независимости не была бы настолько русофобской и псевдоисторической, уверен эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский явно не в курсе, что на Западе возобладал тренд на налаживание отношений с Россией, отметил политический аналитик Владимир Скачко. В противном случае речь лидера Незалежной по случаю Дня независимости не была бы настолько русофобской и псевдоисторической, уверен эксперт.Выступление Зеленского аналитик назвал "чудовищнойсмесью панихиды с разухабистой свадьбой в Малиновке". Это свидетельствуето том, что украинский лидер не понимает, что ситуация вокруг Незалежной иотношение к ней в мире сильно изменилось, полагает Скачко."Украину хотят замирить, потому что она стала мешатьсерьезным игрокам налаживать новый миропорядок. Ему (Зеленскому. – Прим. ред.)просто, видимо, не спустили еще методичку, а ему периодически спускают", -предположил эксперт.День независимости Украины празднуется 24 августа. В этотдень в 1991 году республика провозгласила независимость от СССР. Традиционно вКиеве проходит праздничный парад, но в этом году решил от негоотказаться, а сэкономленные деньги направить участникам так называемойантитеррористической операции в Донбассе.Выступая с речью по случаю празднования отметилсясомнительными заявлениями о "славного украинского прошлого". Так, кистории Украины он отнес Крещение Руси, издание книги "Апостол" ИванаФедорова и даже покорение космоса.Дошло до того, что украинский лидер объявил о покорениикрепости Дюнкерк украинскими казаками во главе с Богданом Хмельницким. Речьидет о событиях 1645 года. Якобы казаки пересекли Балтийское море и взяликрепость. Но документальных подтверждений этому событию нет.