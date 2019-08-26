Бывший президент Украины Петр Порошенко отметился очередным сомнительным заявлением. После этого у политика, известного своим увлечением зеленым змием, заподозрили белую горячку.

Бывший президент Украины Петр Порошенко отметился очередным сомнительным заявлением. После этого у политика, известного своим увлечением зеленым змием, заподозрили белую горячку.Порошенко, против которого заведено больше 10 уголовных дел,не собирается прекращать политическую деятельность. Более того, бывшийпрезидент после парламентских выборов развил необычайную активность, периодическивыступая с громкими заявлениями.Не стало исключением и интервью телеканалу"Украина". В нем Порошенко рассказал о "постоянных атаках" наглавные институты украинского государства. Их цель – пошатнуть независимостьгосударства, уверен бывший президент.По его мнению, суверенитет Украины держится на армии, языкеи вере. Они подвергаются атакам со стороны России, которую Порошенко вочередной раз окрестил "страной-агрессором". "Все это элементыгибридной войны", – объявил бывший глава государства.Примером такой "атаки" Порошенко назвал отменупарада в честь Дня независимости Украины. Кроме того, стабильность страны"расшатывают" предложения ввести в некоторых регионах второйофициальный язык, помимо украинского.Пользователи Сети по достоинству оценили очередные бредни. "Делириум тременс – Белая горячка. Петя все время рвется кого-тоспасать", – написал комментатор с ником Сафрон Ложкин.Бурную реакцию пользователей вызвало и заявление бывшегоукраинского лидера о желто-голубом флаге над Донецком. Таким"оригинальным" образом Порошенко поздравил столицу ДНР с Днем города.Украинский политолог и экономист Александр Дудчак напомнил,что в бытность президентом обещал провести парад в Севастополе."Вообще непонятно, зачем ему повторять эту чушь. У него было пять лет, онобещал остановить войну. Войну не остановил, ситуация не меняется", -сказал эксперт в беседе с НСН.