Во время празднования Дня независимости Украины президент страны Владимир Зеленский выступил с сомнительными заявлениями о якобы продолжительной и славной украинской истории. В Сети к подобному взгляду на события прошлого отнеслись с юмором.

Во время празднования Дня независимости Украины президент страны Владимир Зеленский выступил с сомнительными заявлениями о якобы продолжительной и славной украинской истории. В Сети к подобному взгляду на события прошлого отнеслись с юмором.День независимости Украины празднуется в честь событий 1991 года, когда эта советская республика вышла из состава СССР. Однако, как следует из слова Владимира Зеленского, сама страна существовала задолго до этой даты.Для того, чтобы подтвердить свои слова, президент Украины отнес к событиям национальной истории Крещение Руси, первое издание "Апостола" Иваном Федоровым, основание ООН и даже покорение космоса, передает "". Не забыл бывший шоумен и про страницы воинской славы."Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк", – цитирует Владимира Зеленского. Речь идет о событиях 1645 года, когда за владение укреплением сражались французские и испанские войска. Согласно популярной на Украине легенде запорожские казаки на своих лодочках-чайках пересекли все балтийское море и взяли крепость. Ни один источник подтверждений этой версии истории не содержит.Однако у попытки продлить национальную историю есть и обратная сторона. Ведь если современная Украина приписывает себе достижения всех людей, которые жили на этой географической местности во все времена, то она должна готова и нести ответственность за их не самые благонадежные поступки."Украина, которую так нежно любит и хвалит Зеленский, исторически являлась плацдармом для западной агрессии на огромную восточную территорию, которая является нашей Родиной", – цитирует доктора исторических наук, профессора МПГУ Александра Пыжикова. "В 17 веке казаки имели отношение к разорению нашей страны: Лжедмитрий Первый, донской казак Иван Болотников, гетман Петр Конашевич-Сагайдачный", – напомнил эксперт.По его словам, все народы России страдали от действий украинцев и их агрессивной политики. И Владимиру Зеленскому необходимо быть готовым к тому, чтобы однажды попросить прощения и предложить ощутимую компенсацию всем россиянам.Тем временем пользователи Сети традиционно с юмором отнеслись к очередному публичному позору президента Украины. Они заметили, что и в этом отношении пошел по стопам Петра Порошенко, начав делать крайне сомнительные с точки зрения исторической правды заявления.Так, комментаторы предположили, что бывший шоумен лично мог помогать древним украинцам выкапывать Черное море, передает . Таким образом они намекнули на еще одну историческую небылицу, популярную на Украине. Кто-то отметил, что если украинцы и основали Россию, на что намекает , то сами они даже не догадывались о том, что являются украинцами.