Во время празднования Дня независимости Украины президент страны Владимир Зеленский выступил с сомнительными заявлениями о якобы продолжительной и славной украинской истории. В Сети к подобному взгляду на события прошлого отнеслись с юмором.

Во время празднования Дня независимости Украины президент страны Владимир Зеленский выступил с сомнительными заявлениями о якобы продолжительной и славной украинской истории. В Сети к подобному взгляду на события прошлого отнеслись с юмором.День независимости Украины празднуется с 1991 года, когда республика вышла из состава СССР. Однако, как следует из слов Владимира Зеленского, страна существовала задолго до этой даты.В подтверждение президент Незалежной отнес к событиям национальной истории Крещение Руси, первое издание "Апостола" Иваном Федоровым, основание ООН и даже покорение космоса, сообщает "". Не забыл бывший шоумен и о страницах воинской славы. "Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк", – цитирует Зеленского .Речь идет о 1645 годе, когда за владение укреплением сражались французские и испанские войска. Согласно популярной на Украине легенде, запорожские казаки на лодочках-чайках пересекли Балтийское море и взяли крепость. Ни один источник подтверждений этой версии не содержит.При этом у попытки продлить национальную историю есть и обратная сторона. Если Украина приписывает себе достижения всех, кто жил в этой местности, она должна нести ответственность и за не самые благовидные их поступки."Украина, которую так нежно любит и хвалит Зеленский, исторически являлась плацдармом для западной агрессии на огромную восточную территорию, которая является нашей Родиной", – цитирует доктора исторических наук, профессора МПГУ Александра Пыжикова. "В 17-м веке казаки имели отношение к разорению нашей страны: лже-Дмитрий Первый, донской казак Иван Болотников, гетман Петр Конашевич-Сагайдачный", – напомнил эксперт.По его словам, все народы России страдали от действий украинцев и их агрессивной политики. И Зеленскому необходимо быть готовым к тому, чтобы однажды попросить прощения и предложить компенсацию россиянам.Пользователи Сети по традиции с юмором отнеслись к очередному публичному позору президента Украины. Они заметили, что и здесь пошел по стопам Петра Порошенко, делая крайне сомнительные с точки зрения исторической правды заявления.Комментаторы в шутку предположили, что бывший шоумен лично помогал древним украинцам выкапывать Черное море, передает . Так они намекнули на другую небылицу, популярную в Незалежной. Кто-то отметил: если украинцы и основали Россию, на что намекает , то даже не догадывались о том, что являются украинцами.