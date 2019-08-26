Знаменитости прекрасно провели время вместе. Телеведущая Виктория
Боня с 7-летней дочерью Анджелиной и актриса Эвелина Бледанс в сопровождении
сына Семена посетили семейный парк.
Знаменитости прекрасно провели время вместе. Телеведущая Виктория
Боня с 7-летней дочерью Анджелиной и актриса Эвелина Бледанс в сопровождении
сына Семена посетили семейный парк.
"Короче, мы с Семой
попали тут под движение лайкеров. Вон Викачка нас пригласила на свидание. Вернее,
мы пригласили на свидание Анджелину. Семочка вот пришел с цветами", – рассказала
Эвелина Бледанс в Stories своего Instagram.
Артистка опубликовала несколько снимков со встречи и показала
забавное видео, на котором она, Виктория Боня, Анджелина, Семен и их друзья
танцуют под зажигательный трек. Знаменитости
и их отпрыски весело изображают наездников.
После мероприятия Эвелина Бледанс поблагодарила Викторию
Боню за встречу. "Викуся, спасибо за этот день! Столько интересного сегодня мы
узнали!" – написала знаменитость.
Между тем, Виктория призналась, что букет, который Семен вручил
Анджелине, последняя случайно забыла в парке. "Это вам с Семой спасибо! Ой, мы
цветы забыли. Все на столько были в эмоциях, что забыли у няни их. Люблю", – рассказала
Боня подруге.
Забывчивость девочки совсем не расстроила. "Анджелинки
было не до цветов и кавалеров… цветы кто-то радостно найдет в парке", -
отреагировала артистка.
Напомним, Анджелина Летиция родилась в гражданском браке
Виктории Бони с миллиардером Алексом Смерфитом. Несмотря на расставание,
телеведущая и бизнесмен поддерживают теплые отношения ради ребенка.
Добавим, что в апреле 2012 года актрисапроизвела на свет
наследника Семена. Мальчик родился с синдромом Дауна. Звезда не отказалась от малыша. С тех пор звезда активно поддерживает организации,
которые помогают детям с особенностями развития.