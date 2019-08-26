Знаменитости прекрасно провели время вместе. Телеведущая Виктория Боня с 7-летней дочерью Анджелиной и актриса Эвелина Бледанс в сопровождении сына Семена посетили семейный парк.

Знаменитости прекрасно провели время вместе. Телеведущая ВикторияБоня с 7-летней дочерью Анджелиной и актриса Эвелина Бледанс в сопровождениисына Семена посетили семейный парк."Короче, мы с Семойпопали тут под движение лайкеров. Вон Викачка нас пригласила на свидание. Вернее,мы пригласили на свидание Анджелину. Семочка вот пришел с цветами", – рассказалаЭвелина Бледанс в Stories своего Instagram.Артистка опубликовала несколько снимков со встречи и показалазабавное видео, на котором она, Виктория Боня, Анджелина, Семен и их друзьятанцуют под зажигательный трек. Знаменитостии их отпрыски весело изображают наездников.После мероприятия Эвелина Бледанс поблагодарила ВикториюБоню за встречу. "Викуся, спасибо за этот день! Столько интересного сегодня мыузнали!" – написала знаменитость.Между тем, Виктория призналась, что букет, который Семен вручилАнджелине, последняя случайно забыла в парке. "Это вам с Семой спасибо! Ой, мыцветы забыли. Все на столько были в эмоциях, что забыли у няни их. Люблю", – рассказалаБоня подруге.Забывчивость девочки совсем не расстроила. "Анджелинкибыло не до цветов и кавалеров… цветы кто-то радостно найдет в парке", -отреагировала артистка.Напомним, Анджелина Летиция родилась в гражданском бракеВиктории Бони с миллиардером Алексом Смерфитом. Несмотря на расставание,телеведущая и бизнесмен поддерживают теплые отношения ради ребенка.Добавим, что в апреле 2012 года актрисапроизвела на светнаследника Семена. Мальчик родился с синдромом Дауна. Звезда не отказалась от малыша. С тех пор звезда активно поддерживает организации,которые помогают детям с особенностями развития.