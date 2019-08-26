После последнего матча команда Фламенго заняла уверенное первое место в футбольной таблице. Она переиграла на выезде Сеару в 16-м туре чемпионата Бразилии со счетом 3:0.

После последнего матча команда "Фламенго" заняла уверенное первое место в футбольной таблице. Она переиграла на выезде "Сеару" в 16-м туре чемпионата Бразилии со счетом 3:0.Знаменательным событием этой игры стал великолепный гол уругвайского полузащитника Джорджиана де Арраскаеты. Он забил "ножницами" с линии штрафной площади в компенсированное ко второму тайму время.Удар получился настолько сильным и точным, что вратарь не смог отразить угрозу, хотя совершил эффектный прыжок, сообщает . Бразильские фанаты после такого буквально взревели от восторга.Благодаря этой победе "Фламенго" набрал 33 пункта и возглавил турнирную таблицу. А "Сеара", тем временем,опустилась на 13 позициюс 20 баллами.