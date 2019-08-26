Россияне продолжают обсуждать слухи о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк. Высказался по этому поводу даже тренер-фигурист Илья Авербух: он близко знаком с семьей артистки.

Россияне продолжают обсуждать слухи о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк. Высказался по этому поводу даже тренер-фигурист Илья Авербух: он близко знаком с семьей артистки.Знаменитый спортсмен хорошо знает мужа Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева. Журналисты посчитали, что именитый наставник может владеть информацией о состоянии здоровья актрисы.К Авербуху обратился корреспондент . Тренер отметил, что переживать за Заворотнюк не стоит. "Ничего подобного о болезни никто у нас не говорил. Это непроверенные слухи", – твердо заявил он.Авербух уверен, что слухи о тяжелом состоянии известной артистки – вранье. "Пишут какие-то глупости", – цитирует его сайт .Напомни, что первые новости о раке мозга у появились в конце августа 2019 года. Ситуацию прокомментировал концертный директор актрисы."Все расскажет" – твердо заявил он. намерена в начале сентября дать большое интервью одному из центральных телеканалов.