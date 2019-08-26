Россияне продолжают обсуждать слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Высказался по этому поводу и тренер-фигурист Илья Авербух, близко знакомым с семьей артистки.

Россияне продолжают обсуждать слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Высказался по этому поводу и тренер-фигурист Илья Авербух, близко знакомым с семьей артистки.Знаменитый спортсмен хорошо знает мужа Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева. Журналисты посчитали, что тренер может владеть информацией о состоянии здоровья актрисы.К Авербуху обратился корреспондент . Тот отметил, что переживать за Заворотнюк не стоит. "Ничего подобного о болезни никто у нас не говорил. Это непроверенные слухи", – сказал наставник.Авербух уверен, что информация о тяжелом состоянии звезды – ложь. "Пишут какие-то глупости!" – цитирует его сайт .Первые сообщения о раке мозга у появились в конце августа 2019 года. Ситуацию прокомментировал концертный директор актрисы."Все расскажет", – заявил он. намерена дать большое интервью одному из центральных телеканалов в начале сентября.