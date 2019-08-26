Два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы в результате взрыва гранаты в Находке. Корреспондент Вести: Приморье побывал на месте происшествия.

Два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы в результате взрыва гранаты в Находке. Корреспондент "Вести: Приморье" побывал на месте происшествия.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) 26 Авг 2019 в 2:34 PDTЧП произошло около шести часов вечера по местному времени 26 августа на первом этаже в доме 16 по Заводской улице. По предварительным данным, за пару дней до этого владелец квартиры нашел гранату, а сегодня вместе с приятелями попытался ее разобрать. Эксперимент завершился взрывом и гибелью двух человек, еще двоих увезли в больницу в тяжелом состоянии."Хлопок такой. Мы думали, что, может быть, баллон взорвался. Но он такой глухой был", — рассказали соседи.Полицейские сейчас опрашивают мужчину, который выпивал в компании "исследователей", но в момент взрыва находился в соседней комнате и не пострадал.