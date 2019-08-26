Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор не присутствовал на историческом совещании главы государства с правоохранительными органами, хотя именно он курирует силовой блок страны, отмечают журналисты. Батька озвучил много претензий в адрес людей в погонах, но отпрыск главы государства оказался вне критики.

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор не присутствовал на "историческом совещании" главы государства с правоохранительными органами, хотя именно он курирует силовой блок страны, отмечают журналисты. Батька озвучил много претензий в адрес людей в погонах, но отпрыск главы государства оказался вне критики.У Батьки открылись глаза на произвол в правоохранительнойсистеме, но критиковать ответственного язык не повернулся, отмечает издание"Белорусский партизан". По мнению журналистов, это подтверждаетпостановочность совещания с силовиками, прошедшего 24 августа.На нем Лукашенко долго метал гром и молнии,говорил о фальсификациях в расследовании уголовных дел. Между тем егопомощником и куратором всего силового блока республики является старший сын -43-летний Виктор.Тем не менее, в отношении него не произнес ниодного критического слова. "Почему Лукашенко боится "открутитьголову" своему помощнику-куратору силового блока?" – задаетсявопросом издание.По мнению "Белорусского партизана", ВикторЛукашенко был назначен на свою должность с целью сохранения системы. Журналистынапомнили, что серьезные вопросы к работе правоохранительных органов возникаютуже 25 лет, но все это время силовики исправно получали государственные наградыи звания.Совещание с представителями правоохранительных органовназвал "историческим". Батька указал силовикам на серьезныенедостатки в их работе. По его словам, некоторые из них "оборзели иприбурели" до такой степени, что не достойны носить погоны.