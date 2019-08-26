Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор не присутствовал на историческом совещании главы государства с правоохранительными органами, хотя именно он курирует силовой блок страны, отмечают журналисты. Батька озвучил много претензий в адрес людей в погонах, но отпрыск главы государства оказался вне критики.
Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор не присутствовал на "историческом совещании" главы государства с правоохранительными органами, хотя именно он курирует силовой блок страны, отмечают журналисты. Батька озвучил много претензий в адрес людей в погонах, но отпрыск главы государства оказался вне критики.
У Батьки открылись глаза на произвол в правоохранительной
системе, но критиковать ответственного язык не повернулся, отмечает издание
"Белорусский партизан". По мнению журналистов, это подтверждает
постановочность совещания с силовиками, прошедшего 24 августа.
На нем Лукашенко долго метал гром и молнии,
говорил о фальсификациях в расследовании уголовных дел. Между тем его
помощником и куратором всего силового блока республики является старший сын -
43-летний Виктор.
Тем не менее, в отношении него не произнес ни
одного критического слова. "Почему Лукашенко боится "открутить
голову" своему помощнику-куратору силового блока?" – задается
вопросом издание.
По мнению "Белорусского партизана", Виктор
Лукашенко был назначен на свою должность с целью сохранения системы. Журналисты
напомнили, что серьезные вопросы к работе правоохранительных органов возникают
уже 25 лет, но все это время силовики исправно получали государственные награды
и звания.
Совещание с представителями правоохранительных органов
назвал "историческим". Батька указал силовикам на серьезные
недостатки в их работе. По его словам, некоторые из них "оборзели и
прибурели" до такой степени, что не достойны носить погоны.