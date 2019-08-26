Завершился чемпионат России по мотокроссу. Победу одержал самый юный участник соревнований 12-летний Александр Федорцов из Железноводска (Ставропольский край).

Завершился чемпионат России по мотокроссу. Победу одержал самый юный участник соревнований 12-летний Александр Федорцов из Железноводска (Ставропольский край).В соревнованиях принимали участие более 50 спортсменов, выступавших в мото-классах — 50, 65, 85, 125 см3. Александр Федорцов стал сильнейшим в классе 85 см3, сообщает ТАСС.Александр Федорцов сел за руль мотоцикла в пять лет. Он неоднократно становился победителем региональных и федеральных соревнований среди сверстников.