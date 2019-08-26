По последним данным, число отравившихся в двух ресторанах Якутска возросло до 42, 28 человек госпитализированы.

По последним данным, число отравившихся в двух ресторанах Якутска возросло до 42, 28 человек госпитализированы.Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) сообщает, что все случаи отравления связаны с употреблением готовых блюд в ресторанах "София" и "Белые ночи", у 11 больных подтвержден диагноз "сальмонеллез", передает ТАСС.Ранее сообщалось, что были выявлены 36 случаев выявления острой кишечной инфекции, 23 человека были госпитализированы. Управление Роспотребнадзора наложило временный запрет на работу компании "Сеул", которой принадлежат рестораны, в настоящее время специалисты проверяют образцы их продуктов и сырья.