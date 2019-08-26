В Тюмени врачи больницы не приняли пациентку с отеком легких, объяснив свой отказ тем, что до конца рабочего дня осталось пять минут. Инцидентом уже занялись прокуроры.

В Тюмени врачи больницы не приняли пациентку с отеком легких, объяснив свой отказ тем, что до конца рабочего дня осталось пять минут. Инцидентом уже занялись прокуроры.Девушка проснулась ранним утром 25 августа из-за того, что начала задыхаться, — аллергия спровоцировала сильный отек лица. Прибывший по вызову фельдшер начал готовить пациентку к госпитализации, но в больнице Водников ее принимать отказались, передает 72.ru."Отек Квинке... Вы думайте головой, когда везете! Что из того, что мы дежурим? Нам осталось дежурить пять минут, а вы везете такой диагноз. Ее наблюдать надо. Вы еще дерзите", — негодовала медсестра, которую снял на видео молодой человек.В итоге задыхающуюся девушку принимать отказались, скорая доставила ее в другую больницу. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает, после оказания первой помощи ее отправили домой.В региональном департаменте здравоохранения назвали случай беспрецедентным и недопустимым и пообещали наказать медиков. В больнице уже побывали следователи и прокуроры, которые изъяли документы.