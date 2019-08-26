В магазине между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего они вышли на улицу и один из участников ударил своего оппонента...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Отдела МВД России по району Ростокино задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном на проспекте Мира между группой мужчин произошел конфликт с последующей дракой.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в магазине между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего они вышли на улицу и один из участников ударил своего оппонента. Потерпевший был доставлен в одну из столичных больниц.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний приезжий из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по району Ростокино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29