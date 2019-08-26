Актриса Дарья Мельникова опубликовала в своем Instagram новое фото. Ее поступок вызвал бурю негативной реакции и критики.

Актриса Дарья Мельникова опубликовала в своем Instagram новое фото. Ее поступок вызвал бурю негативной реакции и критики.На снимке звезда запечатлена в процессе кормления своего восьмимесячного сына грудью. Это очень возмутило скандального блогера Лену Миро."Забытая актриса из какого-то дерьмового сериала Дарья Мельникова не изобрела ничего нового, разместившись возле трансформаторной будки с сиськой и младенцем наперевес", – так описала ситуация писательница.Миро считает, что публично кормят грудью ребенка только женщины, которые хотят привлечь к себе внимание. Так больше никаких достоинств и ярких качеств у них нет."Внимание, конечно, привлекла. Жаль, что не правоохранительных органов, а только кур в Instagaram", – ехидно отметила Лена.Она не согласна с мнением, что естественные процессы должны выставляться на всеобщее обозрение. "Я хочу, чтобы в нашем обществе все понимали – естественные процессы вызывают омерзение у людей. Срать, ссать, пускать газы, совокупляться, рожать, блевать и кормить грудью можно только в одиночестве или в специально отведенном для этого месте – в кровати, в туалете, в роддоме или на унитазе!", – заявила блогер.