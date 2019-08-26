Посвященные Дню флага России праздничные акции в Москве 24 августа посетили около 500 тысяч горожан. Масштабное празднование в честь 350-летия национального триколора прошло на многочисленных площадках как в центре мегаполиса, так и на окраинах столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Посвященные Дню флага России праздничные акции в Москве 24 августа посетили около 500 тысяч горожан. Масштабное празднование в честь 350-летия национального триколора прошло на многочисленных площадках как в центре мегаполиса, так и на окраинах столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.Мероприятия проводились в разных форматах. Гостипразднования приняли участие во флешмобах, концертах, мастер-классах, шествияхи кинопоказах. Найти себе развлечение по вкусу мог любой желающий внезависимости от возраста."Около 500 тысяч человек приняли участие в праздновании350-летия Государственного флага России, которое состоялось на улицах иплощадях города, а также в скверах и парках. Там прошли концерты, флешмобы,квесты и представления", – говорится в на официальном сайте мэрииМосквы.Мероприятия прошли на 33 городских площадках. Главной ареной праздника стал проспект Академика Сахарова. Также крупные мероприятияпрошли в Парке Победы на Поклонной горе, ВДНХ, в Коломенском, саду"Эрмитаж" и Екатерининском парке.Так, по данным организаторов, отметить День флага напроспект Академика Сахарова пришли более 110 тысяч человек. На ВДНХ – порядка100 тысяч, а на Поклонной горе праздновали более 20 тысяч горожан.Впервые триколор появился на русском военном корабле"Орел" в царствование Алексея Михайловича Романова, полагаютисторики. Но подлинным "отцом" национального флага исследователи считают ПетраI.В 1705 году будущий император приказал поднимать бело-сине-красный флаг наторговых судах. Монарх начертал образец и определил порядок горизонтальныхполос.Официальный статус триколор приобрел в 1896 году, когда Министерство юстиции постановило считать его национальным флагом. В историисовременной России бело-сине-красное полотно было поднято 22 августа 1991 годанад Белым домом в Москве.Праздник День Государственного флага в России был установленприказом президента от 20 августа 1994 года. Считается, что белый цветсимволизирует благородство и чистоту, синий – верность и честность, а красный -мужество и смелость, а также кровь, пролитую за Россию.