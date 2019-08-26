Посвященные Дню флага России праздничные акции в Москве 24 августа посетили около 500 тысяч горожан. Масштабное празднование в честь 350-летия национального триколора прошло на многочисленных площадках как в центре мегаполиса, так и на окраинах столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Посвященные Дню флага России праздничные акции в Москве 24 августа посетили около 500 тысяч горожан. Масштабное празднование в честь 350-летия национального триколора прошло на многочисленных площадках как в центре мегаполиса, так и на окраинах столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Мероприятия проводились в разных форматах. Гости
празднования приняли участие во флешмобах, концертах, мастер-классах, шествиях
и кинопоказах. Найти себе развлечение по вкусу мог любой желающий вне
зависимости от возраста.
"Около 500 тысяч человек приняли участие в праздновании
350-летия Государственного флага России, которое состоялось на улицах и
площадях города, а также в скверах и парках. Там прошли концерты, флешмобы,
квесты и представления", – говорится в на официальном сайте мэрии
Москвы.
Мероприятия прошли на 33 городских площадках. Главной ареной праздника стал проспект Академика Сахарова. Также крупные мероприятия
прошли в Парке Победы на Поклонной горе, ВДНХ, в Коломенском, саду
"Эрмитаж" и Екатерининском парке.
Так, по данным организаторов, отметить День флага на
проспект Академика Сахарова пришли более 110 тысяч человек. На ВДНХ – порядка
100 тысяч, а на Поклонной горе праздновали более 20 тысяч горожан.
Впервые триколор появился на русском военном корабле
"Орел" в царствование Алексея Михайловича Романова, полагают
историки. Но подлинным "отцом" национального флага исследователи считают Петра
I.
В 1705 году будущий император приказал поднимать бело-сине-красный флаг на
торговых судах. Монарх начертал образец и определил порядок горизонтальных
полос.
Официальный статус триколор приобрел в 1896 году, когда Министерство юстиции постановило считать его национальным флагом. В истории
современной России бело-сине-красное полотно было поднято 22 августа 1991 года
над Белым домом в Москве.
Праздник День Государственного флага в России был установлен
приказом президента от 20 августа 1994 года. Считается, что белый цвет
символизирует благородство и чистоту, синий – верность и честность, а красный -
мужество и смелость, а также кровь, пролитую за Россию.