Прокуратура Свердловской области начала проверку после публикации видеозаписи с пациенткой, которая ползком вынуждена была добираться до кабинета больницы в Краснотурьинске.

Прокуратура Свердловской области начала проверку после публикации видеозаписи с пациенткой, которая ползком вынуждена была добираться до кабинета больницы в Краснотурьинске.На сделанных в конце минувшей недели кадрах видно, как девушка передвигается по полу больничного коридора с помощью рук: она неспешно поворачивает за угол и направляется к кабинету флюорографии. Очевидец утверждал, что медсестра бросила несчастную в дороге, но на обратном пути медперсонал ей все же помог.Региональный Минздрав начал внутреннюю проверку, хотя его сотрудники уже заявили, что девушка сама уселась на пол и избрала такой метод передвижения. Речь идёт о пациентке психиатрической больницы, которая проходила плановый медосмотр и явно заскучала.Ряд посетителей подтверждает, что, устав ползать, девушка самостоятельно поднялась на ноги и покинула медучреждение. Тем не менее, сотрудникам прокуратуры теперь предстоит установить, насколько просто попасть в помещения медицинского учреждения для маломобильных граждан и как все же обстояли дела в тот день.