В Сочи продолжается конкурс молодых исполнителей Новая волна-2019. На нем собрались топовые звезды, включая Диму Билана. С артистом за кулисами New Wavе Hall встретился корреспондент Дни.ру.

В Сочи продолжается конкурс молодых исполнителей "Новая волна-2019". На нем собрались топовые звезды, включая Диму Билана. С артистом за кулисами New Wavе Hall встретился корреспондент "Дни.ру".Дима Билану в этом году стукнет 38 лет. Но он до сих пор не женат, не завел детей. Может быть, ему стоит воспользоваться услугами суррогатной матери, как поступили многие его коллеги – Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров? На вопрос о таком способе стать папой артист ответил обстоятельно."Тут должна быть долгая предыстория и много чего можно рассказать, – вздыхает Билан. – У меня классическая семья, я живу классической жизнью, и мне бы очень хотелось повторить историю своих предков, где были сказочные отношения между родителями".Отец Димы – Николай Михайлович Белан работал инженером-конструктором на заводе "КАМАЗ" в Набережных Челнах. Мама Нина Дмитриевна Белан работала в теплицах, потом в социальной сфере."Что же касается суррогатного материнства, то прибегать к нему или нет – это решение каждого человека, я никого не осуждаю, – продолжает Дима. – И если это случится в моей жизни, то будет касаться только меня и никого кроме".Певец заверил, что в вопросе продолжения рода он не стремиться быть в тренде, ни с кем не советуется и доверяется только собственному разуму и сердцу.