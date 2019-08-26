В Доме музыки в День города состоится концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова, а также захватывающее шоу Оркестра волынщиков Москвы. Вход на мероприятие – свободный по предварительной регистрации.

Московский международный Дом музыки по традиции примет участие в праздновании Дня города Москвы – самого масштабного ежегодного общегородского торжества. 7 сентября москвичи и гости столицы смогут посетить концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова в Светлановском зале ММДМ, а также увидеть захватывающее шоу Оркестра волынщиков Москвы. Начало программы в 18:00. Вход на мероприятие – свободный по предварительной регистрации.Дом музыки подготовил для горожан яркий и незабываемый праздник – бесплатные концертные программы и специальные акции. Так, только в День города, начиная с 10 утра (в кассах ММДМ) и во время программы в фойе, все желающие смогут купить билеты на ряд концертов Дома музыки со значительной скидкой.Всемирно известные хиты современной и классической музыки, гитарный рок на волынках и барабанах – праздничный вечер откроется зажигательным шоу Оркестра волынщиков Москвы в фойе Светлановского зала. Знаменитый коллектив удивит публику оригинальными постановочными номерами, которыми славятся исполнители. В фойе также будет работать Зона пожеланий, где каждый гость сможет оставить письменное послание на специальной стене-раскраске.Вечер завершит эффектное выступление Большого джазового оркестра Петра Востокова в Светлановском зале. В составе коллектива, созданного в 2010 году Дарьей Антоновой и Петром Востоковым, представлен практически весь авангард московской джазовой сцены. Оркестр является постоянным участником российских и международных джазовых фестивалей, выступая с неизменными аншлагами. Музыканты представят эксклюзивную программу "Я шагаю по Москве", в которую вошли популярные и всеми любимые композиции, посвященные столице, а также знаменитые джазовые стандарты.Регистрация осуществляется с 27 августа по 4 сентября. Для получения бесплатного приглашения на два лица необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (495) 730-1852. Приглашение можно получить на информационной стойке в фойе Камерного зала ММДМ с 10:00 до 20:00 с 27 августа по 4 сентября.