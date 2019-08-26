Дождливое лето дало старт грибному сезону. Поэтому сейчас все активно начали заниматься закрутками на зиму.

Дождливое лето дало старт грибному сезону. Поэтому сейчас все активно начали заниматься закрутками на зиму.Оказалось, что это, на самом деле, довольно опасное занятие.В домашних условиях обычно нет возможности подвергнуть грибы воздействию необходимой температуры.Об угрозе сообщилина сайте управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области. Там поведали, что при отсутствии кислорода в продуктах домашней консервации начинается развитие спор с выделением ботулотоксина."Ботулотоксин – один из самых опасных ядов, вызывающих смертельный исход пострадавшего", – написано на сайте ведомства.Также специалисты подчеркнули, что существует два более безопасных варианта заготовок. Первый – это замораживать свежие или отваренные грибы. Второй – солить их, используя негерметичную укупорку тары.В конце эксперты добавили, что в Подмосковье довольно высокий риск отравления грибами. Ежегодно фиксируется от 10 до 15 случаев.