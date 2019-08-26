Неизвестные расстреляли 30-летнюю женщину в шведском городе Мальме. Она погибла на месте. Уточняется, что женщина была вместе с мужем и сыном. Нападавшие, а это двое мужчин, скрылись на серебристом автомобиле. Оба были одеты в черное. Полиция проверяет свидетельские показания.

Неизвестные расстреляли 30-летнюю женщину в шведском городе Мальме. Она погибла на месте, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Уточняется, что женщина была вместе с мужем и сыном. Нападавшие, а это двое мужчин, скрылись на серебристом автомобиле. Оба были одеты в черное. Полиция проверяет свидетельские показания.Кроме того, журналисты отмечают, что недалеко от места преступления горит машина.