Президент Белоруссии Александр Лукашенко любит рассуждать о ценности суверенитета республики. Однако в начале 90-х у будущего главы государства были несколько другие взгляды на независимость страны. В Сети напомнили Батьке о делах его политической молодости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко любит рассуждать о ценности суверенитета республики. Однако в начале 90-х у будущего главы государства были несколько другие взгляды на независимость страны. В Сети напомнили Батьке о делах его политической молодости.
После провала путча в СССР 25 августа 1991 года состоялась
внеочередная сессии Верховного совета Белоруссии. Депутаты решили наделить
Декларацию о суверенитете республики силой конституционного закона, напомнил
Telegram-канал "Беларусь головного мозга".
В этот же день была приостановлена деятельность
Коммунистической партии Белоруссии, фактически республика стала независимой.
"Важное примечание: депутат А.Г. в тот день не проголосовал за
независимость Беларуси. Покинул зал и не голосовал за исторический
документ", – отметили авторы Telegram-канала.
Декларация о суверенитете провозглашала верховенство местных
законов над общесоюзными. Заявлялось право Белоруссии на собственную
армию и органы государственной безопасности, подконтрольные Верховному совету
страны. Без его согласия на территории республики не могли размещаться военные
формирования и базы других стран, гласил документ. Также Белоруссия
провозглашалась безъядерным нейтральным государством.
В следующие несколько месяцев страна получила новое официальное
название – Беларусь, флагом стало бело-красно-белое полотнище, а гербом -
"Погоня", употреблявшаяся еще Великим княжеством литовским. Полноценная
Конституция республики была принята в 1994 году.
Несмотря на скептическое отношение к вопросам
самоопределения Белоруссии в начале 90-х годов, сегодня называет
суверенитет главной ценностью республики. "Неоднократно пережитый опыт
разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко
ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность", – заявил ранее
глава государства.