Президент Белоруссии Александр Лукашенко любит рассуждать о ценности суверенитета республики. Однако в начале 90-х у будущего главы государства были несколько другие взгляды на независимость страны. В Сети напомнили Батьке о делах его политической молодости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко любит рассуждать о ценности суверенитета республики. Однако в начале 90-х у будущего главы государства были несколько другие взгляды на независимость страны. В Сети напомнили Батьке о делах его политической молодости.После провала путча в СССР 25 августа 1991 года состояласьвнеочередная сессии Верховного совета Белоруссии. Депутаты решили наделитьДекларацию о суверенитете республики силой конституционного закона, напомнилTelegram-канал "Беларусь головного мозга".В этот же день была приостановлена деятельностьКоммунистической партии Белоруссии, фактически республика стала независимой."Важное примечание: депутат А.Г. в тот день не проголосовал занезависимость Беларуси. Покинул зал и не голосовал за историческийдокумент", – отметили авторы Telegram-канала.Декларация о суверенитете провозглашала верховенство местныхзаконов над общесоюзными. Заявлялось право Белоруссии на собственнуюармию и органы государственной безопасности, подконтрольные Верховному советустраны. Без его согласия на территории республики не могли размещаться военныеформирования и базы других стран, гласил документ. Также Белоруссияпровозглашалась безъядерным нейтральным государством.В следующие несколько месяцев страна получила новое официальноеназвание – Беларусь, флагом стало бело-красно-белое полотнище, а гербом -"Погоня", употреблявшаяся еще Великим княжеством литовским. ПолноценнаяКонституция республики была принята в 1994 году.Несмотря на скептическое отношение к вопросамсамоопределения Белоруссии в начале 90-х годов, сегодня называетсуверенитет главной ценностью республики. "Неоднократно пережитый опытразделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высокоценить сегодняшнее единство и территориальную целостность", – заявил ранееглава государства.