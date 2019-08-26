В Токио продолжается чемпионат мира по дзюдо. Наталья Кузютина завоевала серебряную медаль в весовой категории до 52 килограммов.

В Токио продолжается чемпионат мира по дзюдо. Наталья Кузютина завоевала серебряную медаль в весовой категории до 52 килограммов.Наталья дошла до финала, где уступила японке Уте Абэ "иппоном" на тридцатой секунде. Бронзовые награды завоевали Майлинда Кельменди из Косово и японка Аи Сисимэ. Еще одна россиянка Алеся Кузнецова завершила борьбу после первой схватки южнокорейской спортсменке Пак Да Соль.Награда Кузютиной стала первой для сборной России, завоеванной на чемпионате. Чемпионат мира продлится до 1 сентября.