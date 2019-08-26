Пилотируемый космический корабль Союз МС-13 с экипажем в составе Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган на борту перестыковался с модуля Звезда Международной космической станции (МКС) на модуль МИМ2. Операция проводилась в ручном режиме.

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-13" с экипажем в составе Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган на борту перестыковался с модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) на модуль МИМ2. Операция проводилась в ручном режиме.Во вторник, 27 августа, к освободившемуся стыковочному узлу модуля "Звезда" должен пристыковаться корабль "Союз МС-14" с роботом-андроидом "Федор" на борту, напоминает "Интерфакс". Как сообщалось, в минувшую субботу, 24 августа, попытка стыковки этого корабля с МКС завершилась неудачей. По предварительным данным, ее причиной стали проблемы с радиооборудованием, задействованном на участке сближения с орбитальной станцией во время автоматической стыковки при помощи системы "Курс".