Вечером 25 августа на самом берегу Черного моря, в крымском поселке Коктебель, зрители свистели, ревели и стоя аплодировали последним джазовым аккордам. Koktebel Jazz Party завершал блюзовый коллектив из США знаменитого музыканта Селвина Бирчвуда.

Вечером 25 августа на самом берегу Черного моря, в крымском поселке Коктебель, зрители свистели, ревели и стоя аплодировали последним джазовым аккордам. Koktebel Jazz Party завершал блюзовый коллектив из США знаменитого музыканта Селвина Бирчвуда.На 17-м джазовом фестивале в этом году было много сюрпризов и неожиданностей – выступление в несколько необычном для нее стиле рок-певицы Юлии Чичериной с саксофонистом Сергеем Головней, краткое выступление Юрия Башмета, зажигательные ритмы многих известных российских и зарубежных коллективов – прежде всего, шестикратного обладателя премии "Грэмми" — легендарного трубача Рэнди Бреккера.Он приехал на KJP всего на один день, а уже через пару дней оставил в "Фейсбуке" комментарий, в котором написал о своих впечатлениях о фестивале – похвала столь знаменитого музыканта дорогого стоит, отметили те, кто заметил эти слова Бреккера в соцсети.Не обошлось и без удивления от выступления известного джазового пианиста Олега Старикова, который незадолго до начала фестиваля сломал руку и играл одной рукой. Но, как сказал музыкант на пресс-конференции, для него это – вызов, и он его принял.Влюбил в себя публику и Селвин Бирчвуд – раскрепощенный американец, который пришел на пресс-конференцию и снял обувь, оставшись босым.Он рассказал журналистам, что принял приглашение на фестиваль в Крыму без раздумий, сразу же, хотя в России ранее не был.Бирчвуд признался, что если бы не музыка, то вряд ли оказался в этом месте, но когда поднялся на холм Юнге (у которого и развернута была главная сцена фестиваля), его восхитили пейзажи Коктебеля. А он, в свою очередь, восхитил слушателей и поклонниц, которые стояли в очереди, чтобы сделать с ним совместное фото.Особую атмосферу фестиваля, когда джаз звучит в течение трех дней не только вечером, но и днем – во время репетиций музыкантов, так что их могут слушать люди на пляже и даже танцевать под зажигательные ритмы, отмечали не только зарубежные музыканты.Показатель интереса к KJP – полный аншлаг в партере, куда билеты были проданы полностью на все дни фестиваля, причем, некоторые покупали их еще за месяц.Те же, кто хотел слушать джаз в более расслабленной атмосфере, могли это делать в открытой зоне, сидя на уютных диванчиках у кафе и палаток с напитками.Одна из зрительниц рассказала, что приехала сюда с мужем-американцем специально на KJP, и их настолько очаровал Крым, что они решили тут остаться пожить на несколько месяцев.Впрочем, и днем звучал джаз на других площадках фестиваля – Волошинской сцене, на фестивале "Таврида", у аквапарка Коктебеля и в местном дельфинарии.Там уже по традиции выступил саксофонист и арт-директор фестиваля Сергей Головня, а дельфины и морские котики под джазовые мелодии показывали свои трюки.Но, конечно, главное действие разворачивалось в ночи – и даже после завершения концерта. Почти до пяти утра музыканты, выступавшие на главной сцене, играли в местном ресторанчике на традиционных для джазменов "джемах".Так было и в последнюю ночь фестиваля, и здесь тоже не обошлось без сюрпризов: внезапно джазмены "дали слово" рэперу. И эта "передача эстафетной палочки" была неспроста: буквально через пару дней здесь, в Коктебеле, пройдет первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, инициатором которого стал "отец-основатель" Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев.Ну, а за джазом в Коктебель можно будет приехать вновь через год – в последние выходные августа 2020-го сюда вновь съедутся звезды не только из России, но и из-за рубежа.Koktebel Jazz Party. Фотолента