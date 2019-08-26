Продюсер резко раскритиковал
современное телевидение. Максим Фадеев считает, что цель большинства программ –
заработать рейтинг любой ценой.
Продюсер резко раскритиковал
современное телевидение. Максим Фадеев считает, что цель большинства программ –
заработать рейтинг любой ценой.
Продюсер выразил негодование на своей странице в Instagram. Он уверен,
что общество постепенно деградирует.
Максим
Фадеев высказался о шоу, подобных программе Андрея Малахова и Дмитрия Барисова.
Не секрет, что в них любят вывалить на всеобщее обозрение грязное белье героев.
"Обратите внимание, как телеканалы ради своих сиротских рейтингов культивируют
смерть, насилие, грязь. Они ради этих цифр готовы на все…", – высказался
продюсер.
Он также
отметил, что как только умирает известный человек, по ТВ начинается истерия.
"Мы потеряли лучшего человека!". Но где вы были, когда
он был жив? Где? Почему начали восхвалять его только после смерти?" -
взорвался гневной отповедью музыкант.
Максим Фадеев заявил, что ему
не по пути с новой предложенной реальностью. "Я не могу смотреть
на то, что лидерами мнений становятся Шурыгина или герои "Дом-2",
– признался продюсер. Однако, по его мнению, общество может изменить сложившуюся
на современном телевидении тенденцию.
Реакция на
эмоциональный пост у пользователей соцсети оказалась
неоднозначной. Одни согласились с точкой зрения продюсера, другие же
упрекнули его в том, что творчество его подопечных, группы Serebro, ничуть
не лучше рейтинговых программ на ТВ.
Отметим, что это уже
не первый случай, когда высказывается против телеэфиров.
Ранее он критиковал традиционные новогодние огоньки. Сам артист тогда предпочел
смотреть "Новый год с Владимиром Спиваковым" на канале "Культура".