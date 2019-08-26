Продюсер резко раскритиковал современное телевидение. Максим Фадеев считает, что цель большинства программ – заработать рейтинг любой ценой.

Продюсер резко раскритиковалсовременное телевидение. Максим Фадеев считает, что цель большинства программ –заработать рейтинг любой ценой.Продюсер выразил негодование на своей странице в Instagram. Он уверен,что общество постепенно деградирует.МаксимФадеев высказался о шоу, подобных программе Андрея Малахова и Дмитрия Барисова.Не секрет, что в них любят вывалить на всеобщее обозрение грязное белье героев."Обратите внимание, как телеканалы ради своих сиротских рейтингов культивируютсмерть, насилие, грязь. Они ради этих цифр готовы на все…", – высказалсяпродюсер.Он такжеотметил, что как только умирает известный человек, по ТВ начинается истерия."Мы потеряли лучшего человека!". Но где вы были, когдаон был жив? Где? Почему начали восхвалять его только после смерти?" -взорвался гневной отповедью музыкант.Максим Фадеев заявил, что емуне по пути с новой предложенной реальностью. "Я не могу смотретьна то, что лидерами мнений становятся Шурыгина или герои "Дом-2",– признался продюсер. Однако, по его мнению, общество может изменить сложившуюсяна современном телевидении тенденцию.Реакция наэмоциональный пост у пользователей соцсети оказаласьнеоднозначной. Одни согласились с точкой зрения продюсера, другие жеупрекнули его в том, что творчество его подопечных, группы Serebro, ничутьне лучше рейтинговых программ на ТВ.Отметим, что это ужене первый случай, когда высказывается против телеэфиров.Ранее он критиковал традиционные новогодние огоньки. Сам артист тогда предпочелсмотреть "Новый год с Владимиром Спиваковым" на канале "Культура".