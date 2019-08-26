Мы движемся к Новолунию. Сил на реализацию задуманного будет все меньше и меньше. Так что просто завершаем дела, подводим итоги, закрываем старые долги и избавляемся от ненужного и отжившего, наводим порядок и больше отдыхаем. До Новолуния, которое мы встретим уже в пятницу 30 августа, лучше не начинать новых дел. А вот после него можно снова двинуться в бой.
Мы движемся к Новолунию. Сил на реализацию задуманного будет все меньше и меньше. Так что просто завершаем дела, подводим итоги, закрываем старые долги и избавляемся от ненужного и отжившего, наводим порядок и больше отдыхаем. До Новолуния, которое мы встретим уже в пятницу 30 августа, лучше не начинать новых дел. А вот после него можно снова двинуться в бой.
Начало недели мы встретим в
романтическом настроении, рассказала "Дни.ру" . Чувства
будут восторженными и возвышенными. Кому-то будет проще закрыть глаза на свои
"высокие требования" и наконец-то собраться и озвучить свои тайные желания. Как
давно вы получали признание в любви от своего партнера? Ждите!
А вот со среды нам захочется и
покреативить. В этот период мы открыты для риска, всего нового, неизвестного и
настроены на то, чтобы сделать наконец-то первый шаг к своей заветной мечте. Срочно
меняем свои взгляды и мгновенно действуем.
И тут астролог рекомендует не
спешить. Потерпите недельку. Завершается лунный цикл, и сейчас лучше быть спокойнее
и тщательно взвешивать свои поступки. Самым нетерпеливым спешка в преддверии
Новолуния 30 августа грозит аварийными и конфликтными ситуациями.
Овен
Предстоящая неделя готовит Овнам
немало испытаний. В среду захочется броситься в омут с головой и начать все с
начала или окунуться во что-то кардинально новое. В принципе, сил и энергии на
реализацию идей у вас достаточно, но все же не стоит действовать хаотично – лучше
продумать стратегию, и уже со следующей недели начать покорять новые вершины.
На работе возможны перспективные
знакомства. Кстати, не исключается и служебный роман, который принесет не
только всплеск чувств, но и благотворно скажется на производственных
результатах.
Обязательно уделите время своему
внешнему виду. Спорт и умеренность в еде на этой неделе для вас особенно
актуальны.
Телец
Конец августа для Тельцов будет
особенно романтичным. Представители знака на этой неделе будут необычайно
притягательны для противоположного пола. Это время встреч с возлюбленными,
новых знакомств. У кого-то этот период благоприятен для зачатия ребенка – такого
же "теленка", как и вы сами. Обаяние Тельцов сейчас на максимуме и этим обязательно
нужно пользоваться.
Неделя благоприятна для занятий
спортом, хобби или каким-то видом творчества. Муза всю неделю будет
преследовать вас по пятам, и вы почувствуете мощный прилив сил. Очаровывайте
окружающих и раскрывайте свой потенциал.
Близнецы
Близнецов на этой неделе охватит
желание больше времени проводить с родными. Вы стремитесь к комфорту и уюту. Могут
возникнуть вопросы, связанные с недвижимостью.
Неделя принесет успехи и на
работе. Ваши мысли в связке с действиями будут верны как никогда. Вы заметите
вещи, которые ускользали от вас ранее. Разберитесь с важными документами,
отчетами и справками. Неделя подходит для коротких поездок и деловых встреч.
Рак
Последняя неделя лета принесет Ракам
новые знакомства, возобновление старых связей и короткие путешествия. Также это
благоприятное время для обучения: память и мышление обостряются. Одинокие Раки
могут встретить свою любовь в транспорте или в интернете. Эти отношения будут
полны романтики: стихи, послания, совместные поездки и походы в кино. Будьте
осторожны с деньгами. На этой неделе вы можете тратить больше обычного.
Лев
Львов в последнюю неделю августа ждут
премии, подарки и увеличение дохода. Но вместе с тем возрастут и расходы. И
здесь важно соблюдать баланс. Вам захочется порадоваться себя красивыми вещами
– одеждой, предметами искусства, украшениями. Но, тратьте все сразу!
Аккуратно рассчитывайте свои силы
и в работе. Не допускайте перенапряжения. Ваше обаяние и шарм сейчас на пике.
Пользуйтесь этим.
Дева
Отличная неделя для самореализации и
выражения в творчестве. У вас появится желание лучше одеваться и нравиться
противоположному полу. Возможен даже служебный роман, но будьте осторожны. В
любом случае, что бы там ни было, общению сопутствует легкость и
расслабленность.
Вам захочется побаловать себя.
Будьте умеренны в удовольствиях. Не переедайте, контролируйте траты. Займитесь
спортом. Сейчас вы активны и способны решить любой вопрос.
В отношениях с партнером сейчас вам
свойственно строить воздушные замки и смотреть сквозь розовые очки. Спуститесь
на землю и будьте критичнее.
Весы
Весам на наступающей неделе
необходимо сосредоточиться на собственных проектах. У вас получится решить любые
вопросы самостоятельно. Отнеситесь к работе творчески, это повысит вашу
трудоспособность.
Всю ближайшую неделю вы объект
повышенного внимания со стороны противоположного пола. Появится желание
потрясающе выглядеть. Не ленитесь – и успех вам гарантирован. Неделя готовит
новые знакомства. Могут завязаться романтические отношения. А если вы уже
человек семейный, то задумайтесь о пополнении в вашем семействе.
Скорпион
Скорпионам неделя так же готовит
новые знакомства. Возможна встреча с влиятельными людьми, друзьями и
единомышленниками, которые помогут вам в ближайшем будущем реализовать ваши
самые смелые планы. Сейчас отличное время, чтобы взять на себя роль лидера на
работе. У вас появится много нестандартных идей, которые будут восторженно
встречены не только коллегами, но и начальством.
Стрелец
Последняя неделя августа – отличное
время для карьерного роста. Результаты вашей работы не останутся незамеченными.
Руководство оценит старания поощрениями и, возможно, премией. Проявляйте настойчивость
и инициативность – тогда ваши идеи реализуются быстрее.
Козерог
Неделя подходит для получения новых
знаний. Запишитесь на курсы английского языка или мастер-класс по ведению
вашего Инстаграмма. Пора двигаться дальше и научиться монетизировать ваши
таланты и увлечения. Любая новая информация будет восприниматься легко.
У кого-то из представителей знака
возможны командировки за границу. В целом, наступающая неделя подходит для
укрепления связей за границей и общения с иностранцами. Те Козероги, которые
занимаются преподаванием, философией, туризмом, будут испытывать особый
творческий подъем.
Водолей
Конец лета для вас – время
самоанализа. Пора разобраться в себе и в своей жизни. Оцените свои слабые и
сильные стороны. На этой неделе не поддавайтесь давлению со стороны. Ваш
партнер поможет справиться с проблемами.
С середины недели вы с головой
погрузитесь в работу, освежите текущие проекты своими идеями.
У одиноких Водолеев на горизонте
может нарисоваться встреча с партнером или возможен неожиданный приход крупной
суммы денег.
Рыбы
Неделя принесет популярность, а
вместе с ней и зависимость от общественного мнения. Вы часто жертвуете собой во
благо других, но на этой неделе будьте внимательнее к себе. Сохраняйте бдительность
– вас могут обманывать. Но и вы сами, возможно, преувеличиваете полученную
ранее информацию. Будьте осторожны с алкоголем и приемом лекарств.