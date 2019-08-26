Мы движемся к Новолунию. Сил на реализацию задуманного будет все меньше и меньше. Так что просто завершаем дела, подводим итоги, закрываем старые долги и избавляемся от ненужного и отжившего, наводим порядок и больше отдыхаем. До Новолуния, которое мы встретим уже в пятницу 30 августа, лучше не начинать новых дел. А вот после него можно снова двинуться в бой.

Мы движемся к Новолунию. Сил на реализацию задуманного будет все меньше и меньше. Так что просто завершаем дела, подводим итоги, закрываем старые долги и избавляемся от ненужного и отжившего, наводим порядок и больше отдыхаем. До Новолуния, которое мы встретим уже в пятницу 30 августа, лучше не начинать новых дел. А вот после него можно снова двинуться в бой.Начало недели мы встретим вромантическом настроении, рассказала "Дни.ру" . Чувствабудут восторженными и возвышенными. Кому-то будет проще закрыть глаза на свои"высокие требования" и наконец-то собраться и озвучить свои тайные желания. Какдавно вы получали признание в любви от своего партнера? Ждите!А вот со среды нам захочется ипокреативить. В этот период мы открыты для риска, всего нового, неизвестного инастроены на то, чтобы сделать наконец-то первый шаг к своей заветной мечте. Срочноменяем свои взгляды и мгновенно действуем.И тут астролог рекомендует неспешить. Потерпите недельку. Завершается лунный цикл, и сейчас лучше быть спокойнееи тщательно взвешивать свои поступки. Самым нетерпеливым спешка в преддверииНоволуния 30 августа грозит аварийными и конфликтными ситуациями.ОвенПредстоящая неделя готовит Овнамнемало испытаний. В среду захочется броситься в омут с головой и начать все сначала или окунуться во что-то кардинально новое. В принципе, сил и энергии нареализацию идей у вас достаточно, но все же не стоит действовать хаотично – лучшепродумать стратегию, и уже со следующей недели начать покорять новые вершины.На работе возможны перспективныезнакомства. Кстати, не исключается и служебный роман, который принесет нетолько всплеск чувств, но и благотворно скажется на производственныхрезультатах.Обязательно уделите время своемувнешнему виду. Спорт и умеренность в еде на этой неделе для вас особенноактуальны.ТелецКонец августа для Тельцов будетособенно романтичным. Представители знака на этой неделе будут необычайнопритягательны для противоположного пола. Это время встреч с возлюбленными,новых знакомств. У кого-то этот период благоприятен для зачатия ребенка – такогоже "теленка", как и вы сами. Обаяние Тельцов сейчас на максимуме и этим обязательнонужно пользоваться.Неделя благоприятна для занятийспортом, хобби или каким-то видом творчества. Муза всю неделю будетпреследовать вас по пятам, и вы почувствуете мощный прилив сил. Очаровывайтеокружающих и раскрывайте свой потенциал.БлизнецыБлизнецов на этой неделе охватитжелание больше времени проводить с родными. Вы стремитесь к комфорту и уюту. Могутвозникнуть вопросы, связанные с недвижимостью.Неделя принесет успехи и наработе. Ваши мысли в связке с действиями будут верны как никогда. Вы заметитевещи, которые ускользали от вас ранее. Разберитесь с важными документами,отчетами и справками. Неделя подходит для коротких поездок и деловых встреч.РакПоследняя неделя лета принесет Ракамновые знакомства, возобновление старых связей и короткие путешествия. Также этоблагоприятное время для обучения: память и мышление обостряются. Одинокие Ракимогут встретить свою любовь в транспорте или в интернете. Эти отношения будутполны романтики: стихи, послания, совместные поездки и походы в кино. Будьтеосторожны с деньгами. На этой неделе вы можете тратить больше обычного.ЛевЛьвов в последнюю неделю августа ждутпремии, подарки и увеличение дохода. Но вместе с тем возрастут и расходы. Издесь важно соблюдать баланс. Вам захочется порадоваться себя красивыми вещами– одеждой, предметами искусства, украшениями. Но, тратьте все сразу!Аккуратно рассчитывайте свои силыи в работе. Не допускайте перенапряжения. Ваше обаяние и шарм сейчас на пике.Пользуйтесь этим.ДеваОтличная неделя для самореализации ивыражения в творчестве. У вас появится желание лучше одеваться и нравитьсяпротивоположному полу. Возможен даже служебный роман, но будьте осторожны. Влюбом случае, что бы там ни было, общению сопутствует легкость ирасслабленность.Вам захочется побаловать себя.Будьте умеренны в удовольствиях. Не переедайте, контролируйте траты. Займитесьспортом. Сейчас вы активны и способны решить любой вопрос.В отношениях с партнером сейчас вамсвойственно строить воздушные замки и смотреть сквозь розовые очки. Спуститесьна землю и будьте критичнее.ВесыВесам на наступающей неделенеобходимо сосредоточиться на собственных проектах. У вас получится решить любыевопросы самостоятельно. Отнеситесь к работе творчески, это повысит вашутрудоспособность.Всю ближайшую неделю вы объектповышенного внимания со стороны противоположного пола. Появится желаниепотрясающе выглядеть. Не ленитесь – и успех вам гарантирован. Неделя готовитновые знакомства. Могут завязаться романтические отношения. А если вы ужечеловек семейный, то задумайтесь о пополнении в вашем семействе.СкорпионСкорпионам неделя так же готовитновые знакомства. Возможна встреча с влиятельными людьми, друзьями иединомышленниками, которые помогут вам в ближайшем будущем реализовать вашисамые смелые планы. Сейчас отличное время, чтобы взять на себя роль лидера наработе. У вас появится много нестандартных идей, которые будут восторженновстречены не только коллегами, но и начальством.СтрелецПоследняя неделя августа – отличноевремя для карьерного роста. Результаты вашей работы не останутся незамеченными.Руководство оценит старания поощрениями и, возможно, премией. Проявляйте настойчивостьи инициативность – тогда ваши идеи реализуются быстрее.КозерогНеделя подходит для получения новыхзнаний. Запишитесь на курсы английского языка или мастер-класс по ведениювашего Инстаграмма. Пора двигаться дальше и научиться монетизировать вашиталанты и увлечения. Любая новая информация будет восприниматься легко.У кого-то из представителей знакавозможны командировки за границу. В целом, наступающая неделя подходит дляукрепления связей за границей и общения с иностранцами. Те Козероги, которыезанимаются преподаванием, философией, туризмом, будут испытывать особыйтворческий подъем.ВодолейКонец лета для вас – времясамоанализа. Пора разобраться в себе и в своей жизни. Оцените свои слабые исильные стороны. На этой неделе не поддавайтесь давлению со стороны. Вашпартнер поможет справиться с проблемами.С середины недели вы с головойпогрузитесь в работу, освежите текущие проекты своими идеями.У одиноких Водолеев на горизонтеможет нарисоваться встреча с партнером или возможен неожиданный приход крупнойсуммы денег.РыбыНеделя принесет популярность, авместе с ней и зависимость от общественного мнения. Вы часто жертвуете собой воблаго других, но на этой неделе будьте внимательнее к себе. Сохраняйте бдительность– вас могут обманывать. Но и вы сами, возможно, преувеличиваете полученнуюранее информацию. Будьте осторожны с алкоголем и приемом лекарств.