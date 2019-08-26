В чемпионате испанской Ла Лиги свой второй матч провел клуб-чемпион Барселона, который принимал Бетис в отсутствие двух сильнейших игроков линии атаки – аргентинца Лионеля Месси и уругвайца Луиса Суареса. В их отсутствие два гола и передачу сделал француз Антуан Гризманн.

В чемпионате испанской Ла Лиги свой второй матч провел клуб-чемпион "Барселона", который принимал "Бетис" в отсутствие двух сильнейших игроков линии атаки – аргентинца Лионеля Месси и уругвайца Луиса Суареса. В их отсутствие два гола и передачу сделал француз Антуан Гризманн.Новобранец "Барсы" забил первые голы в официальных матчах за новый клуб и внес основной вклад в домашнюю победу каталонцев – 5:2. При этом "Бетис" вел 1:0 после точного удара Фекира, а в концовке Морон забил второй, редкий по красоте гол.Но между этими двумя событиями на поле блистала "Барса", которая играла без травмированных Месси и Суареса. Голами вместе с Гризманном отметились Карлес Перес, Альба и Видаль.