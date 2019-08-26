Экс-нападающий футбольной сборной Швеции Златан Ибрагимовчи, который выступает в чемпионате американской MLS за Лос-Анджелес Гэлакси, забил два гола в калифорнийском дерби против Лос-Анджелеса (3:3). Это третий кряду дубль 37-летнего шведа.

Экс-нападающий футбольной сборной Швеции Златан Ибрагимовчи, который выступает в чемпионате американской MLS за "Лос-Анджелес Гэлакси", забил два гола в калифорнийском дерби против "Лос-Анджелеса" (3:3). Это третий кряду дубль 37-летнего шведа.Ибрагимович в 22 матчах текущего сезона провел в ворота соперников 22 гола и делит второе место в гонке бомбардиров с Джозефом Мартинесом из "Атланты Юнайтед". А лидирует полузащитник "Лос-Анджелеса" Карлос Вела, который провел 27 мячей в 26 играх. В дерби с "Гэлакси" он провел один мяч.Посмотреть эту публикацию в Instagram LAFC’s most famous owner: @iamzlatanibrahimovic Публикация от LA Galaxy (@lagalaxy) 26 Авг 2019 в 12:15 PDT