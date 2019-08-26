Певец Игорь Николаев больше 18 лет назад расстался с известной исполнительницей Наташей Королевой, но разговоры об их ярком романе не утихают до сих пор. В один из таких артисту даже пришлось включиться: похоже, эта история до сих пор пробуждает в нем бурю эмоций.

Певец Игорь Николаев больше 18 лет назад расстался с известной исполнительницей Наташей Королевой, но разговоры об их ярком романе не утихают до сих пор. В один из таких артисту даже пришлось включиться: похоже, эта история до сих пор пробуждает в нем бурю эмоций.Все началось с публикации Игоря Николаева в социальной сети Instagram. Он выложил фотографию из Краснодарского края, куда отправился на гастроли, оставив молодую жену Юлия Проскурякову и трехлетнюю дочь.Комментаторы начали обсуждать личную жизнь Николаева. Они припомнили ему давний роман с Наташей Королевой. "Тарзан с маэстро не сравнится. Ведь Николаев – музыкант. Наташа – явно озорница. Сбежала, бросив яркий бант" – написал один из пользователей. "Вообще-то Наташа никуда и не от кого не сбегала!" – возразил другой.Тут вынужден был вмешаться Игорь Николаев. Судя по всему, он не мог оставить обсуждение его романа с Королевой без ответа. "Ну, Вам-то лучше знать! Вы же при всем этом присутствовали!" – заявил он.Напомним, что Николаев держит в тайне подробности поездки в Краснодарский край. Как писали "Дни.ру", ему предстоит выполнить .